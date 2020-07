JBS/Friboi doa carnes para igrejas ajudarem famílias afetadas pela Pandemi

A pareceria com a JBS/Friboi deu condições para a Prefeitura de Gurupi realizar na tarde da segunda-feira (20), a entrega de pouco mais de uma tonelada de carne para igrejas evangélicas e católicas da cidade, no intuito de atender pessoas que necessitam.

Por Redação

A carne foi uma doação do grupo JBS S/A, durante uma live com artistas renomados nacionalmente, organizada pelo empresário Marcos Araújo, conhecido como Marquinhos AudioMix, responsável por repassar a doação ao Município de Gurupi. Os líderes religiosos receberam a doação na Central de Abastecimento de Gurupi (Ceasa), durante procedimento de entrega respeitando as recomendações de segurança para evitar riscos de contágio do coronavírus.

Para o Prefeito Laurez Moreira, esse alimento ajudará muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. “Fica aqui o nosso agradecimento aos empresários que doaram e repassaram essa quantidade expressiva de carne para Gurupi. E não vejo pessoas melhores para distribuir esse alimento para as pessoas que necessitam do que os nossos líderes religiosos que tem exercido papel social fundamental em todos os bairros da nossa cidade. Tenho toda certeza que esse alimento chegará nas mãos de quem precisa”, disse o Prefeito.

Para o Pastor Alessandro Barreiros, da Igreja Batista Filadélfia localizada no bairro Nova Fronteira, a iniciativa solidária nesse momento é extremamente salutar. “É muito importante fazer com que esse alimento chegue na mesa de pessoas que estão precisando devido as dificuldades enfrentadas neste momento, a igreja tem esse papel social de saber as necessidades da população, e é satisfatório ver a confiança da iniciativa privada e do poder público no trabalho das igrejas em Gurupi”, destacou o pastor.

O Padre Eldinei Carneiro, da igreja Matriz de Santo Antônio, também enalteceu a importância da doação para a comunidade. “Entregar para as igrejas significa muito, pois demonstra o reconhecimento do trabalho exercido por cada uma. Nesse período de Pandemia temos que estender as mãos para as pessoas mais carentes e é um tempo em que precisamos dar as mãos e caminhar juntos para chegarmos bem mais longe. Quero agradecer a Deus pela vida dos artistas e empresários que contribuíram para que esse alimento chegasse até nós”, disse.