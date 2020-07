Ivanilson Marinho é cotado para ser vice de Gleydson Nato em Gurupi

Os dois foram apoiadores da campanha de Mauro Carlesse (DEM) desde a eleição suplementar em 2018 e segundo informações de fontes palacianas, a dupla pode fazer dobradinha nas eleições em Gurupi.

Por Wesley Silas

Segundo fontes do palácio, o deputado Gleydson Nato (PTB) e Ivanilson Marinho (SD) são os pré-candidatos à prefeitura de Gurupi com o apoio do governador Mauro Carlesse (DEM). “O vereador Ivanilson pode ser o vice do Nato”, disse essa fonte ao Portal Atitude.

Perguntado sobre essa situação, Ivanilson Marinho disse que tudo está sendo articulado com os outros partidos de apoio, mas que este assunto está sendo conversado com o grupo.

“Temos um grupo e o que for decidido, estarei a disposição em prol da comunidade gurupiense, sendo o cabeça de chapa,vice ou disputar a reeleição para vereador, tudo isto está sendo conversado”, disse o vereador, que falou ainda sobre ser um representante da classe evangélica.

“Além de defender os interesses de Gurupi, defendo também os interesses da classe evangélica da nossa cidade, os valores da família e como pré-candidato continuarei defendendo minha ideologia”, pontua.

Apoio de outros partidos

O grupo da base do governo em Gurupi ainda estaria recebendo o apoio dos partidos PROS, que tem como liderança a ex-deputada Josi Nunes, Republicanos que tem o empresário Marcelo Leão como presidente do partido em Gurupi.