Ivanilson Marinho deixa o MDB e se filia no Solidariedade Avalie esse post Avalie esse post

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Ivanilson Marinho, deixou o partido depois de aproximadamente 20 anos de filiação. Ele iniciou na política com a deputada Josi Nunes (hoje PROS) e agora sem oxigênio dentro da sigla, devido o presidente do Diretório, Walter Júnior, ser pré-candidato, Ivanilson decidiu pelo Solidariedade.

Por Wesley Silas

Ao lado do Pastor Leandro Silva, da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Gurupi, Marinho agradeceu o deputado estadual Vilmar do Detran, presidente de Solidariedade no estado e ao deputado federal Eli Borges por recebê-lo no partido.

“Agradeço aos deputados Vilmar e Eli por acreditarem no meu projeto que é em prol de Gurupi e juntos vamos continuar trabalhando neste projeto que é de alavancar o município”, disse.

O presidente do partido, deputado Vilmar do Detran, destacou que irá apoiar a pré-candidatura de Marinho à prefeitura de Gurupi. “Acreditamos no projeto que o vereador tem e será o nosso pré-candidato a prefeito. Confio em seu trabalho”, disse o deputado.