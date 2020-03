Ivanilson dispara: “Estão usando a prefeitura para berçário de Gutierres e Eduardo Fortes” Avalie esse post Avalie esse post

Na sessão ordinária desta quarta-feira (11) na Câmara Municipal de Gurupi o vereador Ivanilson Marinho (MDB) declarou que o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, e o vereador Eduardo Fortes (PSDB) não estão respeitando os vereadores da Câmara que apresentam requerimentos. “Estão implantando que só os dois fazem algo na nossa cidade, como se tudo funcionassem só com os dois”, declarou.

Por Régis Caio

Em tom de desabafo, Marinho saiu em defesa dos demais vereadores que apresentaram requerimentos que foram aprovados na cidade, mas que segundo ele, Torquato e Fortes estariam atravessando o processo. “Eles fazem vídeos e postam dizendo que são os mentores dos requerimentos e não respeitam os vereadores que fizeram”, disse.

Ainda segundo o vereador, ele citou os casos da obra da Unidade Básica de Saúde do bairro Industrial, requerimento do vereador Ataíde Leiteiro (Cidadania) e da revitalização do Centro Esportivo da Unirg, que foi requerimento do vereador Jair Souza (MDB).

“O Secretário e o vereador Eduardo estão postando vídeos e falando na sociedade dizendo que eles que estão trazendo esses recursos e não lembram que foi a Câmara Municipal que teve parcela de participação e que tudo passou pela gente. Isto é o típico de política que nós vamos ter: Daquilo que não se fez nada e diz que fez tudo, é preciso respeitar o trabalho realizado pelo legislativo que ajudou essa gestão e não aceito esse “oportunismo” de última hora”, concluiu.

No início deste ano Marinho rompeu com o prefeito Laurez Moreira e passou a ter uma postura independente a gestão municipal. Já o vereador Eduardo Fortes é o mais cotado para ser vice do pré-candidato a prefeito Gutierres Torquato, que terá o apoio de Moreira.

Veja parte do áudio do vereador Ivanilson Marinho na Câmara