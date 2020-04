Isolamento social | Ocorrências de violência doméstica, furto e prisões caem entre os meses de março e abril no comparativo com 2019 em Gurupi

No período em que a cidade viveu o isolamento social e depois flexibilizou, os números da violência doméstica em Gurupi se mantiveram em relação ao mês de março de 2019 e de 2020. No entanto, apresentaram uma leve queda no comparativo dos primeiros 23 dias de abril aos 30 dias do mesmo mês em 2019. Confira também os números de ocorrências de furtos, apreensão de menores, prisões em flagrantes e veículos localizados registrados pelo polícia militar de Gurupi.

por Wesley Silas

Enquanto relatório da ONU Mulheres apontou à Reuters aumento de violência doméstica na América Latina após a disseminação da Covid-19, no Brasil o destaque negativo é o Estado de São Paulo considerado o local onde acontece o epicentro de casos e mortes pelo COVID-19, com aumento de 45% em casos de violência doméstica após o isolamento social. No Tocantins, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) chegou a reforçar a importância das denúncias por meio dos canais de atendimento e lembrou que Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) apontou que o Disque 180, por exemplo, teve um aumento de 18% nos casos de denúncias de violência contra mulheres desde o início do período de distanciamento social.

Em Gurupi, terceira maior cidade do Tocantins, após passar por um período de isolamento parcial e depois flexibilizou, o aumento da violência, praticamente, não alterou no comparativos aos meses de março e abril entre os anos de 2019 e 2020 feito pelo 4ª BPM, a pedido do Portal Atitude.

O comandante 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, informou que no mês de março de 2019 aconteceram em Gurupi 52 furtos e 63 em abril, totalizando 115 e no comparativo com 2020 reduziu para 42 em março 29 em abril. “Fazendo uma análise de ocorrências registradas em Gurupi nos anos de 2019 e 2020, nota-se que houveram reduções nos números de furtos, apreensão de menores, prisão em flagrante, violência doméstica e veículos localizados”, disse o comandante.

Segundo ele, este resultados são decorrentes a atualização no sistema de geoprocessamento feito no 4º BPM colocando viaturas nem pontos próximos onde eram registrados maiores índices de furtos roubos e crimes de todas as ordens

“Se deve também a instalação do sistema de videomonitoramento da cidade onde o criminoso poderá até cometer atos ilícito; mas, a sensação de impunidade é muito pouca devido a ação pontual da polícia e o criminoso é identificado, localizado e preso”, disse.

Violência doméstica

O isolamento social é uma das preocupações do aumento da violência doméstica. Para o comandante, os números positivos apontam Gurupi com o melhor resultado entre as maiores cidades no índice de violência doméstica e homicídios. Ele citou a importância da patrulha Maria da Penha que disponibiliza de policiais treinados para enfrentar problemas e garantir medidas protetivos imposta pelo Poder Judiciário.

“Na nossa análise, apesar dos números estarem parecidos com o ano de 2019, acreditamos que houve o empoderamento da mulher que foram vítima de violência e tiveram mais interesse em denunciar. Acreditamos que mesmo com o implemento da patrulha houve um pequena redução que reflete no contexto real que o serviço da patrulha Maria da Penha está sendo efetivo”, disse.

Estimular as denúncias

A gerente de Políticas e Proteção às Mulheres da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Flávia Laís Munhoz, os canais de denúncias são ferramentas importantes para proteger as mulheres. “Um dos focos da nossa Política é estimular as denúncias e mostrar às mulheres que elas podem pedir ajuda por esses canais e que estarão amparadas nesse processo”, ressaltou.

Os canais de denúncias sobre violação de direitos humanos e contra a mulher são o Disque 100, o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), Disque 190 da Polícia Militar, além do aplicativo de Direitos Humanos que pode ser baixado em celulares com sistema operacional Androide do siteouvidoria.mdh.gov.br.

Atendimento emergencial- Disque 190

O Disque 190 é um canal de denúncia específico da Política Militar para atendimento de ocorrências urgentes e emergenciais para qualquer tipo de crime, em casos de flagrantes. Como trabalha com uma rede de atendimento entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Técnica, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Segurança Pública Transporte Mobilidade, após acionado, as providências são tomadas de imediato e a vítima encaminhada para o órgão competente. (Com informações da Seciju)