Isolamento contribui para queda no número de casos de coronavírus em Cariri

Com cinco dias de isolamento da cidade “Lokdown”, nesta quinta-feira, 21, Cariri do Tocantins, no Sul do Estado, não registrou novos casos de Covid19.

Da Redação

Desde o início do isolamento total da cidade, que teve início no último sábado, 16 às 18h, o município registrou seis novos casos.

O município hoje, presencia o resultado das medidas adotadas pelo prefeito, Júnior Marajó, que seguiu a determinação do Decreto 6.095 do governo estadual, publicando o Decreto Municipal 114/2020, endurecendo as medidas de isolamento da cidade.

Cariri, que já chegou a registrar até 10 casos de pacientes testados positivos em um único dia, hoje conta com 24 casos positivos em isolamento domiciliar, com sintomas leves, 1 hospitalizado com quadro estável e outros 23 com alta médica.

Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde, deu alta médica para 8 pacientes. “Até o momento, essas medidas de distanciamento social representam a única arma que temos para combater o vírus. Infelizmente tem aqueles casos onde as pessoas não têm consciência e estão resistindo às medidas e isso tem nos colocado em defesa do bem comum, não nos deixado outra alternativa, a não ser recorrer à justiça. Os números estão caindo, mas isso não nos coloca em posição de conforto, pelo contrário, nos coloca em alerta, para que possamos continuar sendo efetivos naquilo que estamos fazendo para combater o vírus. Vamos continuar unidos e juntos vamos vencer essa batalha”, destacou o prefeito, Júnior Marajó.