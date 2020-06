Irajá Abreu evidencia força política de Vanda Monteiro na disputa da Prefeitura de Palmas

A afirmação aconteceu na tarde desta segunda-feira, 22, durante a visita do senador Irajá Abreu (PSD) a deputada estadual e pré-candidata à prefeitura de Palmas, Vanda Monteiro (PSL).

por Redação

Durante o encontro, Irajá Abreu fez questão de evidenciar o crescimento político de Vanda Monteiro e avaliar o cenário da capital para as eleições 2020.

“Sem dúvidas, Vanda Monteiro é nome fortíssimo nesta eleição. A última pesquisa divulgada na imprensa confirma a força desta mulher e valida o nome da deputada para concorrer ao pleito”, avaliou Irajá.

A deputada estadual agradeceu a visita do senador e fez questão de destacar o importante trabalho de Irajá Abreu para o Tocantins, evidenciando a visão política do jovem senador. “É uma alegria receber o senador e dialogar com ele questões tão relevantes para nossa cidade. O projeto político do PSL, frente à prefeitura de Palmas, será baseado em debates democráticos e soma de ideias que venham beneficiar o nosso povo”, afirmou Vanda Monteiro.