Irajá Abreu diz que não tem uma definição sobre quem irá apoiar nas eleições de Gurupi

“Gurupi tem bons nomes e será uma eleição bem competitiva e acirrada”, disse o senador sobre o processo eleitoral no município gurupiense. Irajá informou ainda que o PSD virá forte na disputa deste ano.

Por Régis Caio

O senador Irajá Abreu (PSD) disse que já articula sobre quem irá apoiar nas eleições municipais no estado, sobre Gurupi ele informou que está analisando o processo eleitoral da cidade para depois tomar uma decisão.

“Eu tenho acompanhado o movimento político em Gurupi, embora a gente não tem esse diálogo com as correntes políticas da cidade. Sei que já tem alguns pré-candidatos, pessoas preparadas e que estão buscando espaço para que seu nome busque visibilidade. Mas eu confesso que não tenho ainda nenhuma definição de apoiar algum pré-candidato eu vou iniciar as conversas com os partidos o mais rápido possível. Gurupi tem bons nomes e será uma eleição bem competitiva e acirrada.

Sobre o PSD

O senador disse ainda que o partido, após sua criação em 2010, vem se fortalecendo no Tocantins e que em 2020 espera filiar e lançar vários candidatos disputando vagas nas câmaras e prefeituras do estado. Nas eleições de 2016, o partido apoiou em Gurupi o prefeito Laurez Moreira e lançou dois candidatos a vereadores: Toinho Ceguinho e Kaká Lucena (suplente de vereador).

“Na primeira eleição que o PSD disputou, em 2012, elegemos 20 prefeitos e elegemos 96 vereadores no estado, já em 2016 nós crescemos e fizemos 31 prefeitos, sendo o partido com maior números de prefeitos, e elegemos 114 vereadores. Neste ano teremos candidaturas em praticamente 90 cidades do Tocantins, mas a tendência é o partido estar presente em todos os 139 municípios com candidatos à prefeitura, vice e vereadores e espero que melhoramos o nosso desempenho com relação a 2016 e fazer um número expressivo no partido”, finalizou.