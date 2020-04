Intervenção militar | Mauro Carlesse e outros 19 governadores publicam carta com críticas ao presidente Jair Bolsonaro

Além dos 20 governadores, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), OAB e Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) manifestaram preocupação com a participação do presidente Jair Bolsonaro em uma manifestação pró-intervenção militar.

por Wesley Silas

Na “Carta Aberta à Sociedade Brasileira em Defesa da Democracia”, um grupo de 20 governadores declararam apoio demonstram apoio aos presidentes da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“O Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante das declarações do Presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a postura dos dois líderes do parlamento brasileiro, afrontando princípios democráticos que fundamentam nossa nação”, escreveu os 20 líderes que representam o Fórum Nacional de Governadores.

Leia a íntegra da carta

Não assinaram o documento os governadores do Acre, Gladson Cameli; do Amazonas, Wilson Lima, do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; do Paraná, Ratinho Júnior; de Rondônia, Marcos Rocha e o de Roraíma, Antônio Denarium.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, também condenou a manifestações pela volta do regime militar.

“É assustador ver manifestações pela volta do regime militar, após 30 anos de democracia. Defender a Constituição e as instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu dever. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons”, disse o ministro, em referência a Martin Luther King, líder do movimento pelos direitos civis dos negros.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) disse por meio de nota que a “República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político”.