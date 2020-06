Integrantes de quadrilha que roubaram fazenda em Figueirópolis são presos pela Polícia Civil

Grupo criminoso é investigado em vários roubos nas regiões Sul e Central do Estado. Na operação de hoje a Polícia Civil apreendeu armas, dinheiro e veículos.

Por Régis Caio

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da DRFRVA – Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores e 90º Delegacia de Polícia de Figueiropolis, sob a coordenação dos delegados Rossilio Correia e Vando Rodrigues cumpriu, na data de hoje (30), mandados de prisões preventivas contra dois homens de 29 e 25 anos.

Além dos dois presos, um quarto membro do grupo, cujo nome corre em sigilo, conseguiu burlar o cerco da policia e fugiu para não ser preso. O mesmo encontra-se foragido e com mandado de prisão em aberto.

Segundo a PC, esses indivíduos são membros de uma quadrilha de assaltantes que vem aterrorizando a região sul e central do Estado do Tocantins, no cometimento de vários roubos Um desses crimes foi o roubo ocorrido na fazenda Canadá, município de Figueirópolis, em 27 de maio deste ano. No dia do crime um dos membros do grupo já havia sido preso em flagrante e os outros três comparsas não haviam sido identificados.

Um dos integrantes foi preso na cidade de Juarina-TO, e com o mesmo foi encontrado uma pistola calibre 380 com três carregadores municiados; um arma calibre 12, além de duas motos roubadas, sendo uma Yamaha XTX Lander e uma Broz 160.

Já o mandado de prisão em face do outro membro do grupo foi cumprido, hoje, na cidade de Xinguara-PA. Este investigado já se encontrava preso naquele município, desde o ultimo dia 24, pela participação efetiva em um outro latrocínio de um fazendeiro residente naquele município. O suspeito, juntamente com outros três comparsas e, usando o mesmo modus operandi do roubo na fazenda Canadá, foi cometer o roubo em Xinguara, porém desnecessariamente, tirou a vida de um fazendeiro e deixou outro gravemente ferido.

“As investigações revelaram que esses três indivíduos são pessoas de altíssima periculosidade na pratica reiterada e habitual de assaltos a mão armada e privação da liberdade, em várias cidades do Estado. A maneira astuta como o grupo atuava vinha dificultando a localização e identificação dos membros. Eles se deslocavam rapidamente em qualquer município do Estado e com a ajuda de um comparsa da região cometia os roubos, retornando imediatamente para suas bases, localizadas próximas a cidade de Colinas e na capital “, informou o delegado Rossilio.

Delegado fala sobre prisão do grupo

Todos já tem passagem pela polícia por roubo e inclusive condenação por esse tipo de crimes.

Revelou ainda as investigações que o veiculo camionete L200 Triton, de propriedade da vitima, ora subtraído no roubo, já havia sido clonado pelo grupo e, quando estava sendo levada para Goiânia, foi apreendida no posto da PRF, de Guarai. Além disso, com um dos membros do grupo ( DIEGO) foi apreendido, na cidade de Xinguara, um dos celulares roubados de uma das vitimas da Fazenda Canadá, além de parte das joias/bijuterias subtraídas.

Esses três suspeitos, juntamente com um quarto que já havia sido preso, foram indiciados pelos crimes de roubo majorados e formação de quadrilha.

As investigações contaram com apoio do Grupo de Operações Especiais – Gote, policiais da Delegacia Regional de Colinas, policiais militares de Figueirópolis e policiais militares de Xinguara-PA.