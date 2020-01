Inscrições para seleção de Analista Técnico do Sebrae encerram neste domingo Avalie esse post Avalie esse post

Os salários são de R$ 3.724,50 para Analista Técnico I e R$ 6.152,87 para Analista Técnico II.

Seguem até domingo, 19, as inscrições para o processo seletivo para Analista Técnico do Sebrae Tocantins, com oportunidades para quem possui ensino superior em qualquer área. O edital 01/2019 traz 2 vagas para Analista Técnico I e uma para Analista Técnico II, todas para atuar em Araguatins.

Para o cargo de Analista Técnico I, são exigidos do candidato diploma de nível superior em qualquer área e experiência comprovada de no mínimo 6 meses em Gestão de Projetos; Atendimento a clientes com foco em orientação em Gestão Empresarial para empresas; Vendas e/ou comercialização de produtos e/ou serviços.

Já para o cargo de Analista Técnico II, são exigidos do candidato diploma de nível superior em qualquer área e pós-graduação em Gestão de Negócios ou Gestão de projetos ou Gestão empresarial ou Planejamento Estratégico ou Gestão Estratégica ou em áreas afins, além de experiência comprovada de no mínimo 6 meses em: Captação de recursos; Articulação junto a empresários, associações, instituições de classe ou cooperativas; Gestão e planejamento; Gestão de Projetos; Atendimento a clientes com foco em orientação em Gestão Empresarial para empresas; Vendas e/ou comercialização de produtos ou serviços; Organização de eventos; Palestras, minicursos e oficinas ministradas.

Conforme divulgado em edital, o contrato será de acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), na modalidade tempo indeterminado com jornada de 40 horas semanais. O Sebrae Tocantins oferece, além do salário, os seguintes benefícios: Assistência Médico-Hospitalar; Plano de Previdência Privada; Vale-Transporte; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio Alimentação e/ou Refeição, entre outros.

Os interessados podem se inscrever mediante preenchimento do formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/to/trabalhe_conosco?codUf=24. Após preenchido, deve ser enviado, juntamente com a documentação prevista no edital, para o e-mail [email protected], com o assunto: Seleção Sebrae acrescido do código da vaga (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins).