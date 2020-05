Inscrições do vestibular serão pela nota do Enem dos últimos 10 anos

Em decorrência da proliferação da Covid -19, a seleção dos candidatos do vestibular, para segundo semestre deste ano, da Universidade de Gurupi – UnirG será feita apenas pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2009 e 2019. A inscrição encerra em 31 de maio.

por Redação

Para participar o concorrente deve inscrever-se no site da www.unirg.edu.br/vestibular/. Após o pagamento do boleto, que pode ser efetuado até o limite de recebimento bancário do dia 02 de junho, a comissão irá verificar a respectiva nota do Exame para somente então confirmar a participação na disputa da vaga.

O candidato pode usar apenas a maior média para a classificação, caso tenha participado de mais edições do Enem. Noventa por cento das vagas são destinadas à ampla concorrência e as demais serão aos candidatos que concluíram o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino e optarem em concorrer pela Cota/Escola Pública (Lei Municipal nº 2.116/2013).

Cursos



São oferecidas 660 vagas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito (matutino/noturno), Educação Física (Bacharelado / Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética.

Para o curso de Medicina a taxa de inscrição é de R$ 200. Para os cursos de Direito e Odontologia o valor é de R$ 100 e para os demais cursos é de R$ 30.

O resultado preliminar será divulgado em 25 de junho e o resultado final está previsto para 02 de julho.

Acesse http://www.unirg.edu.br/vestibular/ para obter mais informações.

Vestibular Agendado



As inscrições para o processo seletivo agendado para o concorrente a uma vaga nos cursos de Letras (Habilitação: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas Literaturas), Jornalismo e Pedagogia também estão abertas. O custo da taxa de inscrição é de R$ 20.

O candidato terá a comodidade de escolher o dia e o horário em que deseja fazer a prova, presencialmente ou online. Ele poderá ainda optar em concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência (90% do total de vagas) ou Cota/Escola Pública (10% das vagas).

Todas as medidas que contribuem para evitar a aglomeração de pessoas, conforme as recomendações dos Órgãos de Saúde, serão tomadas para preservar a saúde da pessoa na avaliação presencial.

Mais detalhes podem ser vistos na matéria disponível em http://www.unirg.edu.br/inscricoes-abertas-do-vestibular-agendado-para-cursos-de-letras-jornalismo-e-pedagogia/