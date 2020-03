Iniciativa privada de Gurupi e Palmas criam força tarefa para combate ao Cononavírus

Os principais desafios para o enfrentamento do coronavírus são isolamento social, equipamento de proteção (EPIs) aos profissionais de saúde, proteção aos jornalistas, funcionários de Supermercados e Farmácia e dos entregadores (delivery) e aumentar a oferta do número dos escassos respiradores mecânicos para atender a demanda de paciente com coronavírus (CoV). Confira os números de ventiladores mecânicos que serão adquiridos pelas prefeituras de Gurupi e Peixe.

Por Wesley Silas

Em Gurupi o grupo de whatsapp denominado Força Tarefa Covid, idealizado pela Associação Comercial e Industrial (ACIG) já arregaçou em menos de 24 horas mais de R$ 17 mil para aquisição de de EPI’s para o profissionais de saúde e do comércio e aparelhos de ventilação.

“Em Gurupi, a Acig está se colocando a disposição pra capitanear e administrar esse fundo com total transparência. Serão doações voluntárias, de qualquer valor, e a arrecadação poderá ser destinada a aquisições de kits de diagnósticos, aparelhos de ventilação mecânica, medicamentos, alimentos e afins”, explica o presidente da ACIG, Marcelo Dominici.

Qualquer pessoa sensibilizada com a causa coletiva para aquisição de suprimentos/Equipamentos para o Combate ao Corona Vírus poderá fazer as doações na seguida conta:

Conta bancária da ACIG:

CNPJ 01.800.267/0001-25Sicredi

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 95183-8

Palmas

A inciativa de Gurupi foi inspirada por empresários, profissionais liberais e entidades que criaram Força Tarefa Coronavírus Tocantins (para doar aqui o link).

“Nosso objetivo é levantar fundos para aquisição de EPI´s e aparelhos de ventilação que irão auxiliar o trabalho dos profissionais de saúde no tratamento de tocantinenses acometidos pelo coronavírus”, aponta a mensagem no aplicativo criado para arrecadação.

Ventiladores mecânicos

No sul do Tocantins as Prefeitura de Gurupi e Peixe estão finalizando comprar para aquisição de ventiladores mecânicos. Em Peixe o Prefeitura informou que na próxima semana irá adquirir 03 ventiladores mecânicos para implantar no hospital Municipal em Gurupi o município pretende adquirir 10 ventiladores, ou 13, pois conseguiu três da UPA desativada de Crixás para ser implantados na UPA de Gurupi. “Encomendamos 10 para colocar na UPA”, disse o prefeito Laurez.