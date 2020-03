Inicia o Campeonato Tocantins de Kart e elas mostram que adrenalina corre em suas veias; primeira etapa da competição aconteceu neste sábado, 07 Avalie esse post Avalie esse post

Os motores começaram esquentar cedo no Kartódromo Rubens Barrichello neste sábado, 07, com os treinos livres e tomada de tempo para a primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Kart, que teve a largada oficial às 14h. E as mulheres aceitaram o desafio, e pelo segundo ano consecutivo vem para pista na categoria ‘F 400 batom’, mostrando que esse esporte ganhou seus corações e que a adrenalina corre também em suas veias.

Por Redação

Véspera do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marco da luta pela igualdade de direitos, as atletas tocantinense têm muito o que celebrar. Conseguiram sua representatividade no kart tocantinense e encontraram nesse esporte uma paixão, e uma forma de esquecer todo estresse da rotina semanal com muita adrenalina e velocidade na média de 100km/h. A empresária Suely Balduíno, de 38 anos, disse que sua paixão pelo kart começou há 8 meses como forma de brincadeira, que se transformou num grande desafio.

“Tudo começou como brincadeira com os amigos que me convidaram para vir brincar, e daí encabeçamos a ideia de participar do Campeonato Tocantinense e fomos em busca de que outras mulheres também se envolvesse no esporte. No ano passado fiquei em segundo lugar no campeonato Tocantinense e Maranhense e esse ano a expectativa é conquistar no primeiro lugar”.

Para a advogada Swellen Yano, 38 anos, ter a ‘Copa Batom’ já reconhecida pela Federação Tocantinense é uma grande conquista. “Começamos no ano passado e nossa categoria já é reconhecida e pudemos influenciar federações de outro estado como o Maranhão que agora tem a copa batom”. Swellen também influenciou a amiga médica Andréia Siqueira a ser uma competidora.

“Eu vim só olhar minha amiga treinar, mas no final do treino ela me pediu para entrar no kart. Fiz só uma voltinha, tremendo, mas na outra semana já estava comprando meu kart. Pois apesar de não parecer, esse esporte é muito seguro, muito prazeroso. A adrenalina é muita boa, você acaba perdendo todo o estresse da semana, você acaba se descobrindo dentro da pista”, relata Andréia.

Thiago Sulino, que já é veterano no Kart, quando abriu a categoria ‘batom’, encorajou a amiga Renata Silva a disputar e até emprestou seu kart para ela competir na primeira etapa do ano passado. “Esse se tornou meu esporte e treino todo final de semana, nem tanto pela competição. Você pode estar com o problema o tamanho do mundo que ele sai no suor, e a cada 10 voltas você perde 800 calorias”, destaca a competidora e administradora Renata.

O público também ficou encantado com a habilidade das mulheres na pista. “Elas fazem toda a diferença e trouxe os meus três filhos para ver a competição e conhecer mais sobre esse esporte”, ressalta o funcionando público, Gercione Rocha. Para o presidente da Associação Kart Clube de Automobilismo de Palmas, Bena Maia, o fato das mulheres fazerem parte da competição fez com que o público aumentasse. “Essa categoria batom veio fortalecer ainda mais nosso esporte e deu maior visibilidade ao kart”.

Copa Tocantins de Kart

A Copa Tocantins de Kart tem o apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes, que disponibilizou tendas e estrutura para realização das oito etapas da competição, manutenção da iluminação, pequenas reformas e limpeza do local. “Nós da Fundesportes (Fundação Municipal de Esportes), o nosso dever é fomentar a pratica esporte com logística e o Kart no Tocantins é referência nacional”, frisou o presidente da pasta, Etinho Nordeste.

A competição é realizada pela Associação Kart Clube de Automobilismo de Palmas-Kcap, homologada pela Federação Automobilística do Tocantins. Neste ano, haverá as oito etapas nas categorias: Cadete, F400 Júnior, F 400 Novato, F400 Graduado, F400 Sênior, e F400 Batom (só para mulheres).

Confira abaixo os resultados da 1ª etapa da competição, realizada no dia 7 de março:

F400 Batom

1º – Swellen Yano

2º – Renata Silva

3º – Suely

4º – Andreia Sousa

5º – Susan Yano

6º – Gabriela Hiert

F400 Júnior

1º – Arttur Palac

2º – Pedro Ricardo

3º – Evandro Junior

4º – Alexandre Costa

5º – Enzo Monteiro

6º – Tiago Juliani

F400 Super Sênior

1º – Sandrei

2º – Fabio Monteiro

3º – Marcelo Adriano

4º – Gildo Bontempo

5º – Evandro Amaral

6º – Marcio Roberto

7º – Renato Jayme

F400 Graduado

1° – Vitor Faleiro

2° – Joao Vieira

3° – Anderson Rampazzo

4° – Hiago Palac

5º – Gustavo Luizi

6º – Thiago Sulino

7º – Sandrin

8º – Matheus

9º – Patrik Mocelin

10º – Ronysmario