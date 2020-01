Industriais tocantinenses têm uma avaliação positiva do Governo Federal Avalie esse post Avalie esse post

A avaliação do governo de Jair Bolsonaro pelo empresário da indústria do Tocantins é positiva. Segundo a pesquisa Sondagem Especial – Avaliação do Governo Federal, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) em dezembro de 2019, mais de 60% dos empresários no estado estão satisfeitos com a atual gestão.

Por Redação

A Sondagem conta com a parceria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e aponta que 63% dos empresários que responderam a pesquisa consideram o governo ótimo ou bom, apenas 1% avalia como ruim ou péssimo e 23% acham que o governo é regular. Um percentual de 13% não soube ou não respondeu. A pesquisa também avaliou a confiança dos entrevistados no Governo e a maneira de governar do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o resultado, 72% dos empresários tocantinenses confiam e 67% aprovam a maneira de governar de Bolsonaro.

“A pesquisa mostra o otimismo dos empresários do Tocantins com o Governo Federal. Esse cenário é importante para o mercado e cria uma expectativa positiva para a economia tocantinense este ano”, avaliou o presidente da FIETO, Roberto Pires, sobre o resultado da Sondagem.

Para o industrial tocantinense, a área de atuação melhor avaliada neste governo é a de Relações de Trabalho/Legislação, citadas por 55% dos empresários, seguida da Redução da Burocracia (48%), Comércio Exterior (45%) e Segurança Pública (44%). As áreas que tiveram os maiores índices de respostas como sendo ruim ou péssima foram Tributação (19%) e Meio Ambiente (17%).

Também é apontado na pesquisa por 58% dos entrevistados que o ambiente está mais seguro para decisões de negócios, em relação a um ano atrás, e que as políticas do Governo estão alinhadas aos interesses da indústria, segundo 45% dos industriais pesquisados. A publicação completa está disponível no site www.fieto.com.br link Estudos e Pesquisas.