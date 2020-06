Indústria de cereais ganha área no PAIG para expansão das atividades

Na manhã desta terça-feira (30), a empresa Sabor Brasil recebeu da Prefeitura de Gurupi uma área no Parque Agroindustrial (PAIG) para ampliar suas atividades. “Graças a Deus estamos crescendo mesmo neste momento difícil que passa a economia, gerando mais empregos”, disse o proprietário da empresa José Donizeth Marques.

por Redação

A empresa Sabor Brasil atua em Gurupi há mais de 10 anos na industrialização e comercialização de cereais como arroz, milho, flocão e feijão. Segundo o proprietário da empresa José Donizeth Marques e o consultor Geraldo Cordeiro, a Sabor Brasil está investindo na ampliação e diversificação das atividades e produtos. Para isso, tem contado com o apoio da gestão municipal.

Segundo o empresário Donizeth, a Sabor Brasil já conta com três estabelecimentos em Gurupi e precisa de mais um no Parque Agroindustrial para expandir os negócios e ampliar a oferta de empregos, saltando de 40 para pelo menos 70 empregos diretos.

“É muito importante a doação desse terreno. Só temos a agradecer ao prefeito Laurez e sua equipe por esse apoio, pois facilita muito principalmente nessa época de crise. E graças a Deus estamos crescendo mesmo neste momento difícil que passa a economia, gerando mais empregos. Nosso pensamento é sempre colaborar com a cidade gerando mais empregos e oportunidades”, disse Donizete.

Para o prefeito Laurez Moreira, ações como esta incentivam os empresários a investir na cidade e consequentemente fomenta o desenvolvimento da economia local. “Todos ganham com isso, quando a gestão incentiva o empresário a população ganha oportunidades de emprego. Graças ao nosso bom Deus temos feito o dever de casa e estruturado a nossa cidade a ponto de atrair os investidores, o nosso Parque Agroindustrial está pronto para receber empresas de todo porte e temos terrenos para doar a quem quer empreender”, destacou o prefeito, acompanhado do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Domingos Tavares e do presidente da Associação Comercial e Indu strial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominicci.