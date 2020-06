Índios da aldeia Canoanã denunciam aglomeração de pessoas nas margens do Rio Javaés

As denuncias à Polícia Militar e Secretaria Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia foram feitas no sábado, 14, por indígenas Javaés.

Por Wesley Silas

Cerca de 40 moradores de Cariri resolveram quebrar o isolamento social para fazer aglomeração em frente a Aldeia Canoanã em Formoso do Araguaia, localizado a 327 km de Palmas. A denuncia foi feita pelo cacique Tehambi Javaés.

“Neste período de Pandemia a aldeia Canoanã está isolada e cerca de 30 a 40 pessoas de Cariri insistiram a permanecer no local foram retiradas pela Força Tática da Polícia Militar” disse o indígena.

Segundo o Comandante do 4° BPM, Jaime Portilho, a retirada das pessoas foi feira pelo policiamento de Formoso do Araguaia com apoio da força Tática ele Vigilância Sanitária de Formoso do município.

Conforme o Boletim Epidemiologico de sábado, foram registrados no município de Cariri 57 casos positivos e um óbito por coronavírus e o município encontra-se na décima nona posição entre os 102 municípios do Tocantins que já registraram casos da COVID-19, seguido por Formoso do Araguaia onde o número de casos tem aumentado nós últimos dias e ontem contabilizou 49 casos positivos.