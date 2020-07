Indígenas da Ilha do Bananal são recomendado a permanecerem em suas aldeias

Segundo o boletim epidemiológico do município de Formoso do Araguaia, foram confirmados 178 casos da Covid-19 n o município, deste 81 são indígenas aldeados.

por Wesley Silas

De acordo com o chefe do Polo Indígena de Formoso do Araguaia, Yuri Couto, os indígenas da etnia Javaés estão sendo aconselhados a não saírem das aldeias com destino a cidade de Formoso do Araguaia e permanecerem em suas casas. A decisão aconteceu depois de duas reuniões, sendo uma na Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Saúde com a presença de lideranças indígenas, Vigilância Sanitária, vereadores e Ministério Público.

“Estamos monitorando os indígenas contaminados com tratamento dos sintomas, diagnosticando e orientando a permanecer em isolamento social. Como os indígenas tem o direito de ir e vir aonde eles quiserem, estamos orientando para eles permanecerem na aldeia até a gente diagnosticar todos os casos positivos para podermos monitorar e fazer uma ação de controle porque ainda não saiu todos os resultados”, disse Yuri. Ele informou ainda que não há nenhum paciente grave na Ilha.

Segundo o último Boletim Epidemiológico existem 218 casos suspeitos da Covid-19 aguardando resultado de testes no município, sendo 97 moradores de Formoso e 81 indígenas. Entre os 218 casos, 55 pacientes foram recuperados e um foi a óbito.