Indígena da Ilha do Bananal, de 102 anos, falece com sintomas da Covid-19

A anciã indígena Teresa Xivenva Javaé, de 102 anos, da aldeia Canuanã, na ilha do Bananal, faleceu nesta sexta-feira. Ela estava internada em estado grave com sintomas da covid-19.

Da Redação

A indígena ficou alguns dias internada no Hospital de Formoso do Araguaia. Ela chegou a precisar com urgência de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não conseguiu transferência porque todos os leitos do tipo no Hospital Regional de Gurupi, que é a referência da cidade, estavam ocupados.