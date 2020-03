Indicado por Vicentinho Jr., superintendente do DNIT, Eduardo Suassuna, é exonerado pelo ministro da Infraestrutura Avalie esse post Avalie esse post

Com forte braço na Ministério da Infraestrutura desde os governos Dilma (PT) e Temer (MDB), o ex-senador Vicentinho Alves e seu filho deputado federal Vicentinho Júnior (PL) tiveram forte atuação na indicação de nomes, a exemplo da indicação do ex-ministro dos Transportes, Valter Casimiro, em evento político em Formoso do Araguaia e, por último, do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Tocantins, Eduardo Suassuna Nóbrega, exonerado na sexta-feira pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

por Wesley Silas

No momento em que rodovias federais que cruzam o Tocantins, como a BR-153, padecem de falta de manutenção e provoca um verdadeiro calvário na vida dos motoristas que sofrem danos materiais e arriscam a vida, a mudança do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Tocantins, Eduardo Suassuna Nóbrega, aponta grande desafio que terá o seu sucessor que, provavelmente, deverá ser indicado pelo deputada Carlos Gaguim (DEM).

Contra o governo

No entanto, segundo foi noticiado no Portal CT, a saída de Suassuna do cargo foi devido a “pressão dos aliados do Palácio do Planalto por conta de votos de Vicentinho contra o governo Jair Bolsonaro. O último foi na quarta-feira, 11, quando da votação do veto do presidente à proposta que ampliava a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Na verdade, apenas o deputado Carlos Gaguim (DEM) votou pela manutenção do veto de Bolsonaro”, escreveu o jornalista Cleber Toledo.