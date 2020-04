Incêndio em residência é registrado em Gurupi

O fogo atingiu parte dos cômodos da residência na madrugada deste sábado (04) no bairro Malvinas em Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros não foi localizado pessoas na casa. “Ao chegamos no local , encontramos a residência com a porta de entrada principal aberta com sinais de arrombamento bem como identificamos uma entrada feita a partir do telhado da residência com acesso para o banheiro, após desligamento do fornecimento de energia elétrica do imóvel realizamos os procedimentos para adentrar ao local sinistrado. Foi observado foco principal do incêndio na região do quarto e escritório/ateliê não sendo encontrado vítimas humanas no local assim permanecendo os demais cômodos da residência sem maiores danos pelo fogo”, informou os militares.

Ainda segundo os Bombeiros foi feita a extinção do incêndio e efetuado o rescaldo das partes queimadas.