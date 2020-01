Incêndio é registrado em residência de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O caso foi registrado na madrugada deste domingo (19) na Rua F do bairro Vila Independência, em Gurupi. Fogo atingiu o quarto do imóvel.

Por Régis Caio

“Ao chegarmos ao local, encontramos a casa arrombada, tanto o portão de entrada quanto a porta principal, com sinais de vandalismo e um incêndio com grandes chamas no quarto”, informou o Corpo de Bombeiros de Gurupi.

Os militares disseram ainda que foi montada uma estratégia que conseguiu extinguir o incêndio. “Após isso, foi realizado o rescaldo e com o encerramento de nossas atividades, o local ficou aos cuidados da PM para as providências cabíveis” informou por meio de nota o Batalhão.