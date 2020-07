Incêndio é registrado em oficina agrícola de Gurupi

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi em uma edificação comercial de Gurupi, que trabalha com venda e reforma de tratores e maquinários pesados.

Por Wesley Silas

“No local as chamas consumia um dos pavimentos da edificação, sendo possível visualizar alguns produtos inflamáveis, tais como oxigênio, gás glp e tinta. Foi identificado e desligado a chave geral de energia, e então iniciamos o combate direto, em poucos minutos controlamos o incêndio e a partir dai utilizamos materiais de sapa para revirar os materiais queimados e fazer o rescaldo”, informou o Corpo de Bombeiros.

O militares informaram ainda que foi orientado ao proprietário que fizesse uma avaliação da edificação antes do religamento da energia, pois a parte elétrica do galpão atingido foi danificada. No incêndio não houve vítimas.