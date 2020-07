O incêndio foi registrado nesta madrugada de segunda-feira em um comércio localizado na avenida Rio Formoso.

Por Régis Caio

Segundo informações do Corpo de Bombeiros o fogo atingiu um açougue/conveniência no centro da cidade e as causas do incêndio são desconhecidas.

“No local, o fogo já havia consumido grande parte dos equipamentos e produtos. Realizamos a extinção do incêndio e rescaldo”. informou os militares.