Importunação sexual| Estudantes relatam ação de suposto tarado no campus 1 da Unirg

O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (11) no campus 1 da Unirg. Uma estudante relatou que viu um homem no banheiro feminino tentando olhar uma mulher que estava no box do banheiro e que depois, o suspeito saiu correndo quando foi visto. Em nota, A UnirG informou que repudia esse tipo de comportamento e solidariza-se com as estudantes, reafirmando o compromisso de combater qualquer tipo atitude inoportuna contra as universitárias.

Por Régis Caio

A ocorrência também foi feita pela Polícia Militar, segundo a denúncia, uma estudante flagrou um homem no banheiro feminino da Universidade tentando ver uma outra estudante que estava em um dos boxes do banheiro, a vítima que flagrou o suspeito correu com medo da situação.

Quando flagrado por esta estudante, o homem assustou-se e fugiu pelo matagal nos fundos da instituição. Em nota, a UnirG informou que repudia esse tipo de comportamento e solidariza-se com as estudantes, reafirmando o compromisso de combater qualquer tipo atitude inoportuna contra as universitárias.

NOTA DE ESCLARECIMENTO UNIRG

A Universidade de Gurupi, através de seus representantes, esclarece sobre a denúncia de importunação contra as estudantes ocorrida no banheiro feminino:

– Assim que tomou conhecimento sobre os fatos, imediatamente a vigilância da Instituição percorreu a área da Universidade, com intuito de encontrar o possível infrator, porém infelizmente não obteve sucesso nas buscas.

– Foram tomadas as devidas providências chamando a Polícia Militar para acompanhar as estudantes. As mesmas foram orientadas para registrarem a ocorrência na Instituição e também junto ao órgão de segurança.

– A Instituição já providenciou a compra de câmeras de segurança e nos próximos dias serão instaladas em todos os campi.

A UnirG repudia esse tipo de comportamento e solidariza-se com as estudantes, reafirmando o compromisso de combater qualquer tipo atitude inoportuna contra as universitárias, buscando melhores condições para que faça valer os direitos de todos os acadêmicos.