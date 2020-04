IML de Palmas identifica corpo de homem vítima de acidente de trânsito e procura por familiares

por Redação

A Secretaria da Segurança Pública, por intermédio do Instituto Médico Legal (IML), vem a público informar sobre a existência de um corpo identificado e não reclamado que se encontra no IML, em Palmas. Conforme identificação realizada pelo IML, o corpo é de Márcio Carlos Coutinho, filho de Maria de Jesus Silva Coutinho e Moacir Carlos Coutinho, natural de Paraíso do Tocantins, com data de nascimento de 08/09/1973.

As investigações apontaram que ele foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia TO 050, Setor Sônia Regina, em Palmas, na última terça-feira, 21 de abril de 2020.