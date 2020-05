IML de Gurupi informa sobre cadáver não reclamado

O Instituto Médico Legal (IML), vem a público informar sobre a existência de um corpo não identificado e não reclamado que se encontra no Núcleo Regional de Medicina Legal de Gurupi.

Da Redação

O cadáver é suposto de Sebastião Vieira dos Santos. De acordo com informações do IML, ele teria 68 anos de idade e encontrava-se internado no Hospital Regional de Dianópolis, onde faleceu no dia 07/03/2020.

Para auxiliar na localização dos familiares, informações podem ser repassadas ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Gurupi, através do telefone (63) 3312-8838 ou na sede do órgão, localizada na Rua A, S/N, Setor Jardim Cruzeiro.