Igrejas de Palmas promovem Drive Thru da Oração

Em tempos de pandemia da Covid-19 igrejas católicas e evangélicas de Palmas para não deixar seus fiéis desassistidos e atender as recomendações das autoridades de saúde estão buscando alternativas criativas. Neste domingo, 03, a Igreja Batista Orla realizou o primeiro Drive Thru da Oração.

por Redação

A Igreja Batista Orla realizou neste domingo, 03, seu primeiro Drive Thru da Oração, adaptando as ações, cultos e atendimentos aos fiéis às medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério de Saúde (MS) e adotadas pela Prefeitura de Palmas em seu de Plano de Contingência para enfrentamento à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Das 18 às 19 horas, os líderes da congregação ministraram orações aos fiéis, que passaram na Igreja em seus veículos. Tanto líderes quanto fiéis observaram medidas de prevenção e segurança, como o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a exemplo de máscaras e luvas, evitando contatos físicos e respeitando a distância mínima de dois metros.

Além de receber as orações, os membros da Igreja também fizeram doação de alimentos para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, agravada em função da Covid-19.

Na sequência, a Orla Batista fez uma transmissão ao vivo de seu culto, com louvores e adoração, para que as famílias, pudessem se reunir em formato de Igreja Doméstica.

Outro atendimento oferecido aos fiéis é de apoio psicológico e orientação espiritual por telefone, além de um plantão permanente para recebimento de kits de higiene e alimentos para doação.

O atendimento pode ser acessado por meio do telefone 98488-2006, um canal criado sob o título de Amor em Tempo de Crise.

Já a 1ª Igreja Batista de Palmas realizou também neste domingo o Dia ‘D’ de arrecadação de alimentos para doação a famílias carentes do Lago Sul e Taquari. A ação também respeitou todas as medidas de distanciamento social e proteção individual.

Igrejas católicas

A Igreja Católica de Palmas tem acompanhado as recomendações da OMS, do MS, além de obedecer à determinação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do próprio Vaticano para celebração diária das Missas e transmissão on-line, por canais como rádio, televisão e Internet.

Os católicos também têm mantido uma rotina de atendimento, inclusive presencial, quando o fiel precisa de forma indispensável, a exemplo de bênçãos e extrema unção (unção dos enfermos), um sacramento católico que confere uma graça especial para enfrentar as dificuldades próprias de uma doença grave ou velhice.

A Igreja Católica de Palmas também tem realizado campanhas para arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal, para atendimento às famílias carentes.

Uma dessas Igrejas é a Paróquia de São João Batista, na Arse 112. No Domingo da festa da Misericórdia, este ano celebrado no dia 19 de Abril, os padres responsáveis pela Paróquia organizaram lives durante todo o dia e montaram escala de adoração. Também realizaram uma macarronada solidária, cuja renda foi revertida para assistência às famílias atendidas pela Igreja.

Ao contrário de tempos antes da pandemia da Covid-19, não houve confraternização, nem almoço conjunto, os fieis tiveram que levar a macarronada para consumo em suas residências.

Fake News

Em Palmas, nos últimos dias têm surgido diversas fake news sobre um possível relaxamento pelo Município da proibição de realização de cultos. Porém, a informação é falsa e presta um desserviço a quem está empenhado em manter a segurança, a ordem e a saúde da população, minimizando as perdas durante a crise da Covid-19.