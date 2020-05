Igreja Católica lança Programação do Aviva Xambioá 2020

A Paróquia de São Miguel Arcanjo lançou a Programação do Aviva Xambioá 2020, que é reconhecido como o maior Movimento Católico da Região Norte do Tocantins.

por Redação

Devido à Pandemia do COVID- 19 que assola o Mundo e conseguinte o nosso país, a versão será virtual com as celebrações do evento realizadas pelas coordenações focais do movimento.

Acompanhe a Programação do Aviva neste ano.

25 a 29/05 – Momento AVIVA entre às 17h e 18h; (Rádio Cristal FM)

28/05 – Noite de louvor e interação;

Dia 30 – às 15h – Tarde da misericórdia;

Dia 30/05 às 19h30 – Evangeliza Show;

31/05 às 08h – Manhã Aviva

09h30 – Missa de Pentecostes e encerramento do Aviva Xambioa 2020.

Todas as ações serão transmitidas pela página da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Miguel Arcanjo no Facebook.

A Paróquia São Miguel Arcanjo informou que o ato de manter a realização do evento faz parte de um cronograma de atenção às necessidades locais de cada paróquia da Diocese de Tocantinópolis.