Igreja Batista promove café solidário para caminhoneiros em Gurupi

Neste último final de semana membros da Igreja Batista Peniel em Gurupi realizaram um café solidário para os caminhoneiros que trafegaram pela BR-153. O ato teve apoio da Polícia Rodoviária Federal.



Da Redação

A iniciativa partiu do Pastor da igreja, Rony Anderson, de realizar uma ação em prol desta classe, que segundo ele é uma das mais importantes profissões do país.

“Com essa pandemia do Covid-19, esses caminhoneiros estão lutando e trabalhando duro para não deixar faltar nada no Brasil e fizemos esta ação no intuito de proporcionar um delicioso café da manhã para eles que estão se arriscando nesse momento crítico que estamos passando. Aproveitamos ainda para levar uma mensagem de Deus”, disse o pastor.

O evento solidário teve apoio da Polícia Rodoviária Federal de Gurupi que controlou o trânsito durante o evento. Todos que participaram estavam de máscaras, luvas e proteção preventiva adequada.

“Os policiais paravam os caminhões e nós entregávamos o kit com café com leite, pão, uma fruta e um folheto contendo uma mensagem bíblica de esperança em Deus”, finalizou.