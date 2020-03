IFTO suspende atividades presenciais em todas as unidades Avalie esse post Avalie esse post

Trabalho remoto para todos os servidores e aulas a distância estão entre as medidas

por Mayana Matos

Acerca do estado de pandemia causado pelo Covid-19, o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) segue adotando uma série de medidas preventivas nas rotinas escolar e administrativa. Nesta quarta-feira, 18, foi publicada a Portaria Nº 331/2020/REI/IFTO, que suspende as atividades administrativas presenciais em todas as unidades do IFTO, pelo período de 30 dias, a partir do dia 19 de março de 2020.

Durante o período determinado as atividades serão realizadas de forma remota e em conformidade com o plano de ação a ser elaborado por cada unidade organizacional. As chefias e os servidores deverão adotar procedimentos de acompanhamento diário da rotina administrativa do setor, de forma a preservar a manutenção das atribuições e o pleno desenvolvimento das competências de cada unidade organizacional.

No IFTO, o controle de jornada de trabalho é feito por meio de registro biométrico. Nesse sentido, caberá à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) o cadastro do período de suspensão de atividades presenciais nos relatórios de frequência dos servidores no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap). Mais detalhes sobre procedimentos a serem observados pelos servidores estão dispostos na Portaria Nº 331/2020/REI/IFTO.

Estudantes

No âmbito escolar, as aulas permanecem suspensas até o próximo dia 20 e, a partir desta data, as aulas serão ministradas a distância, via sistema Moodle ou Google for Education, sendo observadas as condições para àqueles que não possuem acesso à internet.

Mais detalhes sobre procedimentos a serem observados pelos estudantes estão dispostos na Portaria Nº 337/2020/REI/IFTO.

O documento também discorre sobre os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no IFTO.

Comitê de Risco

No Portal do IFTO foi disponibilizada a página do Comitê de Risco para a publicação das medidas preventivas ao Covid-19, adotas no âmbito da instituição, bem como disponibilizadas orientações gerais a respeito da Declaração de Emergência em Saúde Pública pelo Ministério da Saúde.

Quaisquer novas atualizações, as informações serão publicadas no Portal do IFTO e nos perfis oficiais do Instituto nas mídias sociais (Facebook, Instagram e Twitter). Dúvidas ou sugestões poderão ser encaminhadas ao e-mail do Comitê de Risco: [email protected]