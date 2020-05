IFTO divulga edital com 1.000 vagas para ingresso em cursos gratuitos em EaD

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) divulga Edital para ingresso em três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). No total, são 1.000 vagas distribuídas nos seguintes cursos: Programador Web (Araguatins), Produtor de Olerículas (Lagoa da Confusão) e Operador de Computador (Lagoa da Confusão). As inscrições devem ser feitas via Formulário Eletrônico, até o dia 2 de junho. Os cursos são gratuitos e serão ofertados na modalidade a distância.

por Redação

A oferta integra o Programa Novos Caminhos, fomentado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que visa abrir novas oportunidades e novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro.

O processo de seleção será por ordem de inscrição até o limite de vagas ofertadas em cada curso, com resultado final previsto para o dia 10. Ainda segundo o cronograma, as aulas devem iniciar até o dia 18 de junho.

Cursos FIC

É importante destacar que os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) têm como objetivo a inserção de trabalhadores, independente do nível de escolaridade, no mundo do conhecimento e do trabalho. A oferta desses cursos visa promover a formação inicial e continuada, em consonância com as necessidades dos setores produtivos locais.