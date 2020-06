Idoso morre no Hospital Regional de Gurupi suspeito da Covid-19

O homem de 82 anos que estava internado no Hospital Regional de Gurupi, desde o dia 18 de junho, morreu na madrugada desta segunda-feira, porém ainda não há confirmação do Laboratório Central do Estado (Lacen), de que ele estava com a Covid-19. Em todo estado a Covid-19 provou a morte de 178, destes 51 em Araguaína que possuiu 180.470 pessoas, 16 óbitos em Araguatins com população de 35.761 e 15 em Palmas entre os 299.127 habitantes.

por Wesley Silas

O boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins contabilizou nesta segunda-feira, 22, 23 novos casos confirmados da Covid-19 sendo (100) RT-PCR, (01) Sorologia e (22) testes rápidos. Atualmente, o Tocantins apresenta 8.477 casos no total, destes, 5.364 pacientes estão recuperados, 2.935 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 178 pacientes foram a óbito. O número de pessoas hospitalizadas chegou a 127, sendo 83 em leitos clínicos (47 hospitais particulares e 36 públicos), 44 em UTIs Covid, sendo 25 em leitos públicos e 19 em leitos de hospitais privados. O Boletim mostra ainda que a pandemia alcançou 110 dos 139 municípios do Tocantins.

Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS.

Óbitos

Três pessoas idosos foram a óbitos e um homem de 82 que estava internada em Gurupi aguarda confirmação do Laboratório Central do Estado (Lacen), de que ele estava com a Covid-19.

1. Homem de 75 anos, residente de NOVA OLINDA, com diabetes e hipertensão faleceu no dia 21 de junho no Hospital Regional de Araguaína.

2. Homem de 63 anos, residente de NOVA OLINDA, com hipertensão e diabetes, faleceu no dia 20 de junho no Hospital Dom Orione.

3. Homem de 62 anos, residente de ARAGUAÍNA, com hipertensão, faleceu 21 de junho no dia Hospital Dom Orione.

Distribuição em cidades com mais de 50 casos confirmados acumulados da COVID-19 em segundo município de residência, TOCANTINS.

Distribuição dos óbitos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS.