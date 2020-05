Idoso de Formoso do Araguaia falece no HRG após contrair COVID-19

Genésio da Costa Silva, 65 anos, faleceu na madrugada deste domingo, 23, no Hospital Regional de Gurupi. Conforme a Secretária Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Gurupi.

Por Wesley Silas

Senhor Genésio é de família pioneira e tradicional de Formoso do Araguaia e deixa um legado de serviços prestados naquele município.

Os casos da COVID-19 em Formoso do Araguaia tem crescido no últimos dias e apenas no sábado foram registrados 06 novos casos, somando no geral 17 casos.