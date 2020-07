Idosa busca solução para enxame de abelhas no quintal de sua casa em Dueré

Sem resposta da Prefeitura de Dueré, a idosa Raimundo Alves de Lima, 76 anos, é paciente oncológica e não pode mais descansar numa rede no quintal de sua casa, apesar de ter buscado uma solução para resolver o problemas de um enxame de abelhas que aterroriza há dois anos moradores da sua rua. “Teve um dia que elas apavoraram os vizinhos que foram obrigados a fechar as portas das suas casas”, relata Idelnir Alves da Silva.

por Wesley Silas

Um problema, praticamente simples de ser resolvido pelo órgão de meio ambiente da Prefeitura de Dueré, dura há mais de 02 anos no quintal da casa da idosa Raimundo Alves de Lima, 76 anos.

“Minha mãe estava fazendo tratamento de câncer quando um rapaz foi atacado, no ano passado outro rapaz também foi atacado e como eu trabalho como gestora ambiental em Pium eu orientei a minha irmã que cuida da minha mãe para procurar uma solução para o problema do enxame que é muito grande, mas não resolveram”, disse a filha da idosa que é gestora ambiental e perita judicial ambiental no município de Pium, Idelnir Alves da Silva.

“Minha irmã chegou a procurou o órgão responsável do município e pediu para eles acionarem a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para resgatar as abelhas porque não pode queimar e eles falaram que não era competência do município e não se responsabilizava”, concluiu.

Sem resposta a idosa e suas duas filhas continuam acompanhando o risco do enxame, como aconteceu recentemente quando as abelhas atacaram uma criança alérgica.

“Teve um caso envolvendo uma criança da casa do vizinho da minha mãe que foi picada e chegou a ficar por três dias internada. Outro dia elas apavoraram os vizinhos que foram obrigados a fechar as portas das suas casas e picou uma parente de um policial que teve reação alérgica. Minha mãe gostava muito de ficar no fundo do quintal, onde a gente atava uma rede para ela descansar, mas agora ela não pode fazer porque a gente fica com medo”, disse.