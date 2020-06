Ibope realiza terceira etapa de testes rápidos para pesquisa sobre o coronavírus

Os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) realizarão em Gurupi no domingo, 21, segunda-feira, 22 e terça-feira, 23 a terceira etapa da pesquisa que visa levantar o número de casos de infecção pelo Coronovírus. Esse trabalho está sendo realizado simultaneamente em 133 cidades do Brasil.

por Redação

Novos 250 domicílios gurupienses serão sorteados para receber os pesquisadores, que identificados e com os equipamentos de proteção individual, irão coletar uma gota de sangue na ponta do dedo do participante que será analisada e em 15 minutos apresentará o resultado. Esse teste detecta a presença de anticorpos, que são as defesas que o organismo produz contra o vírus somente depois de sete a dez dias do momento do contágio.

Essa pesquisa é um estudo é realizado pela Universidade Federal de Pelotas, financiado pelo Ministério da Saúde e executado pelo Ibope Inteligência.

Segundo o coordenador da pesquisa em Gurupi, o enfermeiro Ribamar Cabral, esse retorno dos pesquisadores é para medir se os números de casos aumentaram em comparação às pesquisas anteriores. Todos os dados, conforme ele, serão encaminhados posteriormente às Secretarias Municipais de Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Antônio Carlos Pakalolo, pede mais uma vez a colaboração dos moradores sorteados que participem desse estudo, pois os dados irão contribuir para formatação de propostas que subsidirao o enfrentamento à Covid-19.

Ao receber o pesquisador, o morador deverá assinar um termo de consentimento de participação da pesquisa, em seguida será aplicado o teste rápido para o coronavirus e também precisará responder um breve questionário.