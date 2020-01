IBGE vai contratar mais 1.627 pessoas no Tocantins para trabalhar no Censo 2020 5 (100%) 1 vote (100%)vote

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fará seleção para contratar mais 1.627 pessoas para trabalhar no Censo Demográfico 2020, no Tocantins. O edital do próximo processo seletivo simplificado está previsto para ser publicado no final de fevereiro. As vagas serão distribuídas entre os 139 municípios do estado para os cargos de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Municipal e Recenseador. Todas as contratações para o recenseamento são temporárias.

Estão previstas 180 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), com retribuição mensal de R$ 1.700,00 e 100 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM), com retribuição de R$ 2.100,00. Os dois cargos têm como requisito de escolaridade o nível médio completo.

A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação.

Já para vaga de Recenseador, o IBGE/TO pretende contratar 1.347 pessoas, nos 139 municípios tocantinenses. A exigência de escolaridade para este cargo é nível fundamental completo e a remuneração varia de acordo com a produtividade. A carga horária é de no mínimo 25 horas por semana, além de participação obrigatória nos treinamentos.

Seleções anteriores

Os processos seletivos para o Censo 2020 tiveram início no ano passado. Em setembro, foi realizada prova objetiva para contratar oito analistas censitários. Os aprovados integraram a equipe do IBGE/TO no início de outubro. Em dezembro, o Instituto selecionou 22 Agentes Censitários Operacionais (ACO) e 27 Coordenadores Censitários de Subárea (CCS). Os candidatos classificados já estão sendo convocados.

Censo 2020

Os 1.347 recenseadores vão coletar dados de mais de 500 mil domicílios do Tocantins que vão contribuir para acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução das características da população ao longo do tempo; identificar áreas de investimentos prioritários; selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e desenvolvimento social; além de fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da União para o estabelecimento das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.

A coleta de dados do Censo Demográfico será realizada entre agosto e outubro de 2020. Os recenseadores, identificados com colete, boné, crachá e Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), coletarão as informações através de entrevista direta com perguntas listadas sob a forma de questionário a ser preenchido no DMC. Qualquer morador capaz de fornecer as respostas do questionário pode atender o recenseador pelos demais moradores daquele domicílio. Como em Censos anteriores, serão utilizados dois questionários: o da amostra, a ser aplicado em uma fração dos domicílios ocupados, e o questionário simplificado nos restantes.