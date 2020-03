IBGE abre 1.627 vagas para o TO; inscrições começam nesta 5º Avalie esse post Avalie esse post

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar mais 1.627 pessoas para trabalhar no Censo Demográfico 2020, no Tocantins. O edital foi publicado na manhã desta quinta-feira, 5. As inscrições iniciam hoje e terminam no dia 24 deste mês. Elas podem ser feitas no site da banca examinadora: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, em http://www.cebraspe.org.br/ concursos.

As vagas serão distribuídas entre os 139 municípios do estado para os cargos de agente censitário supervisor (ACS), agente censitário municipal (ACM) com taxa de inscrição de R$ 35,80 e recenseador, com taxa de R$ 23,61. Haverá isenção total desses valores somente para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018. Todas as contratações para o recenseamento são temporárias e as provas serão realizadas em todos os municípios com vagas.

Conforme o edital, são 180 vagas para agente censitário supervisor, com retribuição mensal de R$ 1.700,00 e 100 vagas para agente censitário municipal, com retribuição de R$ 2.100,00. Os dois cargos têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 17 de maio e o resultado final seja divulgado no dia 12 de junho.

Ao candidato que obtiver melhor nota no Processo Seletivo Simplificado (PSS) será oferecida a vaga de ACM. Aos demais candidatos classificados serão asseguradas as vagas de ACS, obedecida a ordem de classificação e o número de vagas.

A previsão é de que a contratação dos aprovados inicie em 15 de junho. A duração do contrato para ACM e ACS será de cinco meses, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a três anos. Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.

A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação R$ 458,00, transporte e pré-escolar de R$ 321,00, além de férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação.

Recenseador

Já para vaga de recenseador, o IBGE/TO vai contratar 1.347 pessoas, nos 139 municípios tocantinenses. A prova está prevista para o dia 24 de maio e o resultado final para o dia 3 de julho. A exigência de escolaridade para este cargo é nível fundamental completo e a remuneração varia de acordo com a produtividade, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, com base nas quantidades de unidades de estabelecimentos recenseados.

A equipe do Instituto criou um simulador no site https://censo2020.ibge.gov.br/ estimativa-remuneracao que mostra a estimativa de remuneração do recenseador, de acordo com o município, carga horária, tipo de área (se urbana ou rural). O IBGE porém destaca que a carga horária é de no mínimo 25 horas por semana, além de participação obrigatória no treinamento que terá duração de 5 dias.

A convocação para o treinamento e contratação estão previstas para o mês de julho de 2020. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2020 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

Conteúdo das provas

Os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. O link de acesso à documentação referente aos Conhecimentos Técnicos para Recenseadores pode ser encontrado no edital.

Os candidatos a ACM / ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Seleções anteriores

Os processos seletivos para o Censo 2020 tiveram início no ano passado. Em setembro, foi realizada prova objetiva para contratar oito analistas censitários. Os aprovados integraram a equipe do IBGE/TO no início de outubro. Em dezembro, o Instituto selecionou 22 Agentes Censitários Operacionais (ACO) e 27 Coordenadores Censitários de Subárea (CCS). Os candidatos classificados também já estão trabalhando.

Censo 2020

Os 1.347 recenseadores vão coletar dados de mais de 500 mil domicílios do Tocantins que vão contribuir para acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução das características da população ao longo do tempo; identificar áreas de investimentos prioritários; selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e desenvolvimento social; além de fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da União para o estabelecimento das cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O Censo Demográfico será realizado entre agosto e outubro de 2020. Os recenseadores, identificados com colete, boné, crachá e Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), coletarão as informações através de entrevista direta com perguntas listadas sob a forma de questionário a ser preenchido no DMC. Qualquer morador capaz de fornecer as respostas do questionário pode atender o recenseador pelos demais moradores daquele domicílio.