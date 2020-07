Hospital Regional de Gurupi terá 05 novos leitos de UTIS-COVID, diz deputado Gleydson Nato

O deputado Gleydson Nato (PTB) procurou o Portal Atitude para informar que o governador Mauro Carlesse determinou ao secretário de Estado da Saúde, Dr. Egdar Tollini, para aumentar o número de UTIS-COVID no Hospital Regional de Gurupi.

Por Wesley Silas

Nesta quinta-feira, 16, a ocupação de leitos UTI-COVID do Hospital Regional de Gurupi chegou a 100%. O HRG disponibiliza 10 UTI-COVID.

“Estive reunido com o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Edgar Tollini, e ele me informou que em Gurupi serão transformados 05 leitos clínicos em UTI-COVID. Graças a Deus o Tocantins não está sofrendo por falta de UTIs-Covid porque o governador Mauro Carlesse tem tomado todas as medidas no combate ao coronavírus e contratou leitos de UTIs-Covid em hospitais particulares e com isso temos leitos em todo Estado. Se não tiver UTIs-Covid em Araguaína pode ir para Palmas, assim como em Gurupi que também poderá ir para Palmas”, disse Nato.

Segundo Glaydson Nato o problema do Estado hoje não é falta de UTIs-Covid. “Nós temos leitos de UTIS-COVID suficientes, mas independente disso serão transformados 05 leitos clínicos do HRG para UTIS-COVID”, disse.