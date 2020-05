Hospital Palmas Medical realiza testes da Covid-19 através dosistema drive-thru

O Hospital Palmas Medical (HPM) já disponibiliza, na Capital, testes rápidos da Covid-19 através do sistema Drive-Thru.

Por Redação

O exame oferecido é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como mais uma alternativa no diagnóstico precoce do novo coronavírus, já que o resultado sai no ato da realização.

O teste pode ser feito por qualquer profissional técnico da área da saúde, sendo indicado a partir do sétimo dia do início dos sintomas, período em que há o aumento de anticorpos e maior especificidade. “Assim, temos um diagnóstico mais preciso, evitando os falsos negativos. Pois é quando há um aumento dos anticorpos e eles podem ser detectados com melhor sensibilidade. Caso não seja feito nesse período, o exame poderá ter resultado de falso negativo”, destaca Dr. Guilherme Coutinho Borges, CEO presidente do HPM.

De acordo com o médico, a coleta ocorre em poucos minutos, sem precisar a pessoa sair do carro. “O que traz maior comodidade, além de evitar a exposição desnecessária do paciente em ambiente hospitalar nessa época de pandemia”.

Para realizar o teste basta o paciente chegar na porta do Pronto Socorro do Palmas Medical. “No local já temos uma equipe preparada para fazer o atendimento dentro do carro”. O exame é feito nos horários das 7h às 19h, apenas particular. O valor é de R$ 350,00.

Até esta terça-feira, 12, em Palmas foram confirmados 161 casos do coronavírus e duas pessoas já morreram. Em todo Brasil foram registradas 11.656 mortes provocadas pela Covid-19 e 169.626 casos confirmados da doença em todo País.