Hospital Palmas Medical altera temporariamente horários de visitas

Com a preocupação de preservar a saúde dos pacientes, colaboradores e visitantes, a direção do Hospital Palmas Medical, juntamente com o Controle de Infecção Hospitalar definiu novas regras de acessibilidade dos visitantes à unidade. “Para visitantes em caso gripal, é obrigatório o uso de máscaras. Todos os acompanhantes devem higienizar as mãos com álcool em gel”, informa.

por Redação

Desta forma, a partir desta quarta-feira, 18, devido à situação de emergência ocasionada pelo COVID-19 (novo coronavírus), os horários de visita passam a funcionar da seguinte forma:

Apartamentos

Somente dois visitantes por dia no horário das 14h às 15h, um de cada vez, sendo que a permanência permitida é de apenas 30 minutos cada.

Enfermaria

Somente dois visitantes por dia no horário das 15h às 16h, também com a mesma restrição de permanência, ou seja, 30 minutos no máximo.

No caso dos acompanhantes, somente irão permanecer nas dependências do hospital aqueles que o paciente realmente necessite de acordo com instruções médicas e de enfermagem.

O Hospital Palmas Medical zela pelo bem estar de seus pacientes, bem como pela saúde dos visitantes e acompanhantes.

Atenciosamente, Direção Palmas Medical