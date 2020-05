Hospital de Campanha de Araguaína recebe 04 respiradores do senador Eduardo Gomes

Segundo informações da Prefeitura de Araguaina, quatro dos dez respiradores destinados à cidade pelo senador Eduardo Gomes (MDB) já estão instalados. Com ampliações gradativas, unidade deve chegar a 40 leitos. O município contabilizou ontem 1.291 casos positivos da COVID-19 e 17 óbitos.

Por Redação

O Hospital Municipal de Campanha (HMC) em atendimento a pacientes da covid-19 no Tocantins, recebeu nesta segunda-feira, 25, quatro dos dez respiradores destinados pelo senador Eduardo Gomes (MDB). No mesmo dia, os aparelhos começaram a ser instalados e estão disponíveis para uso desde essa quarta-feira, 27.

Os respiradores são doação privada do suplente de senador Ogari Pacheco e destinados a Araguaína por articulação do senador. “Nosso trabalho tem sido dedicado a diminuir os efeitos que a pandemia tem, não só diretamente na saúde, mas também no amparo social às pessoas que estão sem condições de trabalhar”, afirmou o senador.

São aparelhos do tipo Respirador de Transporte, ventilador/reanimador pulmonar que realiza o controle de fluxos e pressões no circuito respiratório do paciente para prover as modalidades de ventilação adequadas para sua condição.

Embora na última semana Araguaína tenha registrado queda de 25% no índice de internações pela covid-19, o prefeito Ronaldo Dimas mantém a meta de ampliar a capacidade de atendimento no hospital de campanha, que é referência para outros municípios da região. “A unidade conta, nessa fase inicial, com 20 leitos, entrando gradativamente em operação para aprimoramento da equipe, até chegarmos a 40 leitos, disponíveis para o Tocantins e principalmente para os araguainenses”, comentou Dimas.

Atendimento

O Hospital de Campanha, o primeiro do Tocantins, recebe pacientes em estado de leve a moderado da doença, transferidos da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA 24h). A unidade conta com todo atendimento necessário para internação clínica do paciente, dispondo agora de seis respiradores para a estabilização em caso de evolução da doença para o estado grave, possibilitando ser transferido para outra unidade.