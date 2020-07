Homem que desapareceu na zona rural de Gurupi é localizado em Uruaçu-GO

Marcelo Alves de Lima foi localizado nesta quinta-feira, 30, no estado goiano. Ele estava detido por embriaguez na cadeia de Uruaçu.

Por Régis Caio

Fim do mistério. Marcelo Alves foi localizado no estado de Goiás, após investigação e troca de informações feita pela Deic e DHPP de Gurupi com a polícia de Goiás.

O homem desapareceu no final da manhã do último sábado (25) quando saiu de moto da fazenda em que trabalha no município gurupiense.

A polícia informou que Marcelo saiu de moto com destino ao estado de Goiás, para visitar os familiares, porém ele foi detido em uma fiscalização policial e foi preso por conduzir o veículo embriagado em Uruaçu.

“Ele veio nos visitar, porém acabou sendo preso por embriaguez na BR-153 e não teve como manter contato conosco, mas hoje ainda ele sai da cadeia”, informou a esposa Keilla Alves.

“Agradeço a cada um que compartilhou nas redes sociais, agradeço também a Polícia Civil de Gurupi pelo empenho e que Deus abençoe vocês do Portal Atitude que também nos ajudou”, disse Keilla.