Homem furta objeto e depois ameaça vítima com uma faca em Gurupi

A vítima relatou a polícia que teria ido até casa do indivíduo para buscar o seu bem, mas quando chegou no local, o homem a teria ameaçado com uma arma branca.

Da Redação

Na manhã de domingo, 07, um homem de 45 anos foi preso por uma equipe da Polícia Militar em Gurupi suspeito de furto. A prisão ocorreu após ele furtar uma bicicleta, no setor alto da Boa Vista em Gurupi e ameaçar a vítima com uma arma branca (faca).

A PM recebeu uma solicitação para fazer o atendimento de uma ocorrência no setor. No local, os policiais militares foram informados pela vítima, que seu vizinho teria subtraído sua bicicleta, a qual estava em frente a sua residência. A solicitante ainda relatou que teria ido até casa do indivíduo para buscar o seu bem, mas quando chegou no local, o homem a teria ameaçado com uma arma branca (faca) e não teria devolvido a bicicleta. A vítima informou aos policiais que o indivíduo teria saído com a bicicleta tomando rumo ignorado.

Após receber essas informações, a equipe policial deslocou em patrulhamento e minutos depois localizou o suspeito. Durante a abordagem foi encontrado com ele uma faca, além do objeto do furto. O homem foi preso em flagrante pela PM. Diante das circunstâncias, as partes envolvidas e o objeto apreendido foram conduzidos e apresentados na delegacia da Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis.