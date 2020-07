Homem é preso tentando furtar gado e outro detido por furtar estabelecimento em Gurupi

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam dois homens, 37 e 39 anos por tentativa de furto e furto qualificado. O homem de 37 anos foi preso em uma retifica de motores em Gurupi e o outro individuo foi abordado e detido no município de Dueré.

Da Redação

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h10, na Rua 01, no setor Waldir Lins em Gurupi, em uma retífica de motores, onde o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança dentro da loja furtando objetos. A PM foi acionada e após realizar a varredura no interior no estabelecimento comercial, o indivíduo foi localizado embaixo de um caminhão. Ele foi revistado e próximo a um muro, os policiais encontraram um saco com alguns objetos. Diante dos fatos ele e material apreendido foram conduzidos para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

A segunda ação ocorreu por volta das 23h de sábado, 18, numa fazenda no município de Dueré, localizada na TO-374. A PM recebeu informações de que na propriedade citada estava ocorrendo um furto de gado. Uma equipe da Força Tática deslocou ao endereço para averiguar e no local, o proprietário da fazenda informou aos policiais de que seus funcionários haviam ouvido um disparo de arma de fago e ao sair pelo pasto teria se depararam com um animal (vaca) abatida e próximo havia uma motocicleta. O homem ainda afirmou que o autor havia acabado de sair da propriedade e que dois dos seus funcionários teriam saído atrás dele.

Após receber essas informações os policiais empreenderam diligências e minutos depois se depararam com os dois funcionários da Fazenda que já haviam contido o suspeito. A equipe realizou a abordagem no detido e com ele foi encontrado dois cartuchos calibre .36 e 2 sacos preto. Diante disso, o suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Central de Flagrantes. Ressalta que, o suspeito tem várias passagens pela justiça.