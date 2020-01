Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Um homem foi preso em flagrante pelo 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) na manhã desta sexta-feira, 24, em Gurupi. Ele é acusado de tráfico de drogas. Com o autor a PM encontrou 16 porções de substância análoga à maconha e 01 uma porção de substância análoga ao crack.

Da Redação

Em patrulhamento no setor Jardim dos Buritis, região sudoeste de Gurupi, os Policiais militares da Força Tática da Unidade se depararam com uma pessoa em atitude suspeita, momento em que o indivíduo empreendeu fuga, para evitar a abordagem, porém sem sucesso, sendo logo em seguida submetido à abordagem.

Durante as buscas os policiais localizaram a droga, em poder do autor. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e em seguida foi conduzido juntamente com o produto do delito e apresentado na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.