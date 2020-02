Homem é preso suspeito de tráfico de drogas e receptação em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas e receptação, em Gurupi. Na casa do indivíduo foram encontradas porções de maconha e embalagens para comercialização da droga.

Da Redação

Os policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão, durante patrulhamento no Parque dos Buritis, avistaram um homem trafegando em uma bicicleta suspeita de ter suas características alteradas. No momento da abordagem foi localizado em poder do rapaz uma porção de maconha. Após checarem a bicicleta constataram que ela possuía registro de furto.

Diante os fatos realizaram uma busca na casa do autor, local onde os policiais apreenderam ainda, uma porção de maconha, materiais para embalar a droga e dinheiro.

O material ilícito apreendido, a droga e o suspeito detido foram encaminhados para a delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.