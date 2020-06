Homem é preso pela PM por tráfico de drogas em Gurupi

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de entorpecentes na noite de quinta-feira, 11, depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que ele estava vendendo drogas em Gurupi.

Da Redação

A prisão aconteceu na Rua 13, no setor Sol Nascente. Com o suspeito foram apreendidas nove porções de cocaína, três porções de maconha, uma balança de precisão, além de uma motocicleta.

De acordo com as informações repassada à PM, o suspeito estava transitando numa uma motocicleta Honda XR 250, cor preta, placa MWR-2284. Uma equipe da Força Tática em patrulhamento no setor, encontrou o veículo denunciado e o abordou. Durante a abordagem os policiais encontraram duas porções de maconha escondida na carenagem da moto. O veículo foi apreendido.

Questionado pelos policiais, ele confessou a venda de drogas e informou que havia mais entorpecentes em sua casa. A guarnição policial deslocou até a residência, onde foram localizadas nove porções de substância análoga à cocaína, enterrada em um vaso de planta acondicionadas em sacos, uma porção de maconha e uma balança de precisão.

Diante das circunstâncias, o suspeito e todo material apreendido, foram conduzidos e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas cabíveis.