Homem é preso pela PM depois de ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em Gurupi

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira, 13, pelo crime de ameaça e por descumprir a medida protetiva de urgência contra sua ex-mulher. A ação aconteceu por volta das 23h30, na Rua 3, entre as Avenidas Paraná e Santa Catarina, na cidade de Gurupi.

Por Redação

A ocorrência teve início após a vítima fazer contato com a PM por meio do 190, solicitando a presença de uma viatura em sua residência. A mulher informou a PM que é separada e possui uma medida protetiva contra seu ex-marido e na noite desta segunda-feira, ele teria desrespeitado a decisão do juiz. Conforme a vítima, o homem estava em sua casa proferindo palavras de baixo calão e lhe ameaçando de morte. Ela ainda contou, que o suspeito teria jogado fezes no banco da sua motocicleta.

Após essas informações uma equipe policial deslocou ao local, onde a vítima entregou aos policiais uma medida protetiva de urgência descumprida pelo autor. O transgressor, não se encontrava mais na casa, mas logo foi localizado em uma via pública, próximo a residência da mulher. Ele foi capturado e conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis