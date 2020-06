Homem é preso em Gurupi após invadir residência para cometer furto

A equipe da Polícia Militar localizou o suspeito escondido em um terreno abandonado.

Da Redação

Na noite de segunda-feira, 15, a Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos, acusado de furtar um celular que estava dentro de uma residência no setor Sol Nascente, em Gurupi.

Uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) recebeu informações através da Central de Emergência “190”. No local, o morador disse aos policiais que percebeu o indivíduo entrar na sua casa e subtrair o aparelho celular que estava no quarto. A vítima afirmou ainda que seguiu o infrator, no intuito de impedir que o celular fosse levado, porém não conseguiu evitar a fuga do invasor, que jogou o celular no chão e se escondeu em um matagal.

Depois de fazer o registro da ocorrência a equipe da Polícia Militar localizou o suspeito escondido em um terreno abandonado nas proximidades da avenida Castelo Branco. O indivíduo foi preso e conduzido à Central de Flagrantes juntamente com o material encontrado para os procedimentos cabíveis.